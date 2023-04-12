EasyCep'in yıl sonu hedefi 400 bin telefonu yenilemek

2022 yılında mağaza sayısını 26'ya yükselten şirket, 2023 yılında mağaza sayısını 60'a ve çalışan sayısını 700'e yükseltmeyi hedefliyor. Telefon yenileme kapasitesini artırmayı planlayan şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla toplamda 400 bin telefon yenileme hedefi ile ülke ekonomisine katkısını sürdürecek.

Türkiye'de yenilenmiş telefon pazarının önde gelen firmalarından EasyCep, tüketicileri yenilenmiş telefon tercihinin faydaları hakkında bilinçlendirerek 2022 yılında büyüme yolunda önemli bir ivme kazandı. Telefon ve teknolojiyi tüm tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, 2022 yılında binlerce telefonun yenilemesini yaparak ekonomiye kazandırdı. Şirket, sağladığı fırsatlarla artan tüketici ilgisi sayesinde geçen yıl 15 kat büyüdü. 2023 yılında telefon yenileme kapasitesini 3 kat artırmayı planlayan şirket, bu yıl sonu itibarıyla kuruluşundan itibaren toplamda 400 bin adet telefonu yenilemiş olmayı hedefliyor.

EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, “Türkiye'yi, ABD ve Avrupa'da daha yerleşik hale gelmiş bir sektörle tanıştırdık. Tüketiciler, sağladığımız faydayı anlıyor ve deneyimlemek için harekete geçiyor. Bu da bizim her yıl hızlı büyümemizi sağlıyor” dedi.

"Mağaza sayısı 60'a, çalışan sayısı 700'e çıkacak"

Geçtiğimiz yıl 20 yeni mağaza açarak toplamda 15 farklı şehirde 26 mağazaya ulaşan şirket, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla 40 mağazada hizmet veriyor. “Bu yıl sonunda 60 mağazaya ulaşacağız. CarrefourSA ve Turkcell mağazalarından sonra çok yakın zamanda Türkiye genelinde yer alan 41 Migros mağazasındaki stantlarımızda tüketici ile buluşacağız” diyen Özdemir, şunları söyledi: “Geçen yılın başında 109 olan çalışan sayımız, yıl sonuna geldiğimizde 477'ye ulaştı. Bu yıl ekibimizi 700 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz EasyAkademi ile hem teknik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğumuz ekibimizin büyümesine paralel olarak telefon yenileme kapasitemizi de ayda 45 bin adet seviyesine yükselteceğiz. Yaptığımız bu istihdam ve altyapı yatırımlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla 2,7 milyar TL brüt ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

"Hedefimiz üç yıl içinde unicorn olmak"

Özdemir, “Yeni bir pazar oluşturmanın zorluğuna rağmen, şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıya bizi götüren etkenlerin başında, sunduğumuz faydaların yanında tüketicinin bize güvenmesi geliyor. Bunu da teknik ve finansal altyapımıza, ekibimizin uzmanlığına ve gelişmeye yaptığımız yatırıma borçluyuz” dedi. 2022 yılında 64,1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen dünya yenilenmiş telefon pazarının 2030'a kadar yüzde 11,45'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla yaklaşık 146,43 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Özdemir, “Bu görünüme ek olarak başarılı performansımız sayesinde 2022 yılında Seri A yatırım turunda 100 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolarlık yatırım aldık. Kararlılığımız ve iş modelimize olan inancımız ikna sürecinde oldukça etkili oldu. Şimdi de, en az 50 milyon dolar yatırım alma hedefiyle Seri B yatırım turu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Amacımız, 2026 yılı itibarıyla Türkiye'den çıkan unicorn'lar arasına katılmış olmak” diye konuştu.

"Yüzde 30 daha ucuz"

Tüketiciye sundukları değerin çok açık olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: “Eski cihazlarını kapılarından alıp değerlendiriyoruz, telefon alımlarında da, peşin fiyatına 12 ay taksit ve 12 ay garanti veriyoruz. Bu yılın başında yeni telefon alımlarında tüketici kredisi ile 3 ayla sınırlandırması sonrasında daha belirgin hale gelen bu faydayı anlatmaya devam edeceğiz. Yurtiçinde yenilenmiş telefon pazarı, toplam pazarın henüz yüzde 1'i bile değil. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da ise bu oran yüzde 20'ye ulaşıyor. Yenilenmiş telefonların, muadili yeni telefonlara göre yüzde 30'a varan oranda daha ucuz oluşun yanı sıra, çok daha çevreci oluşunun fark edilmesi bu pazarın gelişiminde önemli rol oynayacak” diye konuştu.

Yeni bir telefonun üretilmesinde yaklaşık 85 kg karbon salımı gerçekleşirken, bunun yüzde 95'lik kısmı üretim safhasında ortaya çıkıyor. Bir ağacın bu miktarda bir karbon salınımını dengelemesinin ise neredeyse 20 yıl sürdüğünün altını çizen Özdemir, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana toplamda yaklaşık 200 bin telefonu lisanslı yenileme merkezimizde yenileyerek ekonomiye ve çevreye kazandırmaktan mutluyuz” diye konuştu.

"Sadece ürün değil bütünleşik bir hizmet sunuyoruz"

Özdemir, sadece ürün değil hizmet portföylerini de büyüttüklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye'nin en büyük yenilenmiş ürün marketiyiz. Satmış olduğumuz telefonlar kadar tüketiciye daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak adına verdiğimiz hizmetlerin çeşitliliğine de önem veriyoruz. Bu kapsamda ürün portföyümüze Colendi iş birliği ile başlattığımız ‘Telefon Koruma Paketi' ürünümüz olan ‘EasyCare'i, mağazalarımıza gelen müşterilerimizden telefonlarını alıp yetkili servise gönderip 2 gün içerisinde kendilerine teslim ettiğimiz iş modelimiz olan ‘EasyFix'i ve satışlarımızın yüzde 20'lik kısmının gerçekleştiği mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Büyümeye ve ürün portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz. Sadece hizmet çeşitliliğinde değil bu yıl ürün çeşitliliğimizi de arttırdık. Arzum küçük ev aletlerini portföyümüze ekledik özellikle mağazalarımızda ürün portföyümüze farklılık kazandırarak müşterilerimizin dikkatini daha da çekmiş olduk. Beklediğimizden çok daha fazla verim aldık diyebilirim. Fiyat performans açısından tüketici için oldukça iyi bir fırsat oldu. En çok talep gören ürünlerimiz evlerin olmazsa olmazı kahve ve çay makinaları, blender ve dikey süpürgeler oldu.”

"Tüketicilerin yüzde 40'ı yenilenmiş telefonu bir başkası için alıyor"

Gerçekleştirdikleri operasyonun ayrıntılarına ve tüketicilerin tercihlerine de değinen Özdemir, “Yeni telefon satan önde gelen bazı markaların ‘Eskiyi getir yeniyi götür' kampanyalarında toplanan telefonları biz alıyoruz. İki bin noktadan cihaz topluyoruz. Topladığımız eski telefonların yüzde 60'ı bu kampanyalardan, yüzde 40'ı ise bizim kendi alım yaptığımız cihazlardan oluşuyor. Satışlarımızda ortalama sepet tutarımız 8 bin TL seviyesinde yer alırken, aldığımız eski telefonlarda ortalama tutar ise 5 bin 500 TL seviyesinde. Tüketicilerimizin yüzde 60'ı yenilenmiş telefonlarını kendileri için satın alırken, yüzde 40'ı ise bir başkası için alıyor” açıklamalarını yaptı.