Ebeveyn misiniz, yoksa e-beveyn mi

Çocuğunuzu dijital dünyanın tehlikelerinden korumak istiyorsanız, Salih Uyan'ın son kitabı “Dijital Dünyada e-beveyn Olmak” tam da aradığınız kaynak kitap olacak.

Eğitimci Yazar Salih Uyan'ın sosyal medya, oyun bağımlılığı, cep telefonu kullanımı, siber zorbalık ve dijital vatandaşlık gibi konuları ele aldığı son kitabı “Dijital Dünyada e-beveyn olmak” Timaş Yayınları'ndan çıkıyor.

Günümüzde e-okul, e-devlet gibi toplumsal hayatı kolaylaştıran uygulamaların varlığını düşündüğümüzde çocuklarının teknoloji kullanımıyla ilgili imtihan yaşayan anne babaların da kendi hayatlarını kolaylaştırmak için artık “e-beveyn” olmaları gerekecek.

Okulların tatile girmesiyle birlikte evlerde akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının artması çocuklar ile anne babalar arasında zaten var olan teknoloji savaşlarını iyice kızıştırdı. Eğitimci Yazar Salih Uyan çıkaracak olduğu kitabında bu savaştan galip çıkmak isteyen anne babaların artık ebeveynlikten e-beveynliğe geçiş yapmaları gerektiğini vurguluyor.

Kitabında internet dünyasını içinde türlü tehlikelerin kol gezdiği loş bir ortam olarak nitelendiren Uyan, teknolojiye bağımlı çocukları sanal dünyalarından koparmanın aileler için bir imtihana dönüştüğünü ifade ediyor.

Çocuklara hangi yaşta akıllı telefon alınmalı, evde tablet kullanım saatleri nasıl düzenlenmeli, siber zorbalık tehdidinden çocukları nasıl koruyabiliriz gibi çok önemli soruların cevabını bulabileceğiniz kitap, ebeveynlerin yaşadıkları sıkıntıları çözme anlamında büyük bir boşluğu doldururken onlara da bir yol haritası sunuyor.

Uyan: “Çocuğunuzun teknolojiyi kullanabiliyor olması, kullanması gerektiği anlamına gelmiyor”

İnternetin çocuklar için en büyük tehlikesinin iyiyle kötünün kol kola geziyor olduğunun altını çizen Salih Uyan, kitabın ön sözünde şu ifadeleri kullanıyor;

“İnternet öyle bir dünya ki iyiyle kötü yan yana duruyor. Balla zehir aynı raflarda... Sünger Bob seyrederken, sayfanın sağ tarafında beliren müstehcen reklamlar bu yolun ne kadar tehlikeli olduğunun en büyük göstergesi. Sohbet odalarında 14 yaşındaki Ece olarak konuşan sanal kişinin 50 yaşında bir adam olma ihtimali var. Vitrinde ödev konuları, kaynak kitaplar sıra sıra dizilmiş. İçeride rezalet son perde... Çocuğunuzun teknolojiyi kullanabiliyor olması, kullanması gerektiği anlamına gelmiyor. Şimdiye kadar anne-babalık vazifenizi layıkıyla yaptınız. Onu tek başına dışarı göndermediniz, eve geç gelmesine müsaade etmediniz, tanımadığınız arkadaşlarıyla uzaklara gitmesine göz yummadınız. Ama asıl ebeveynlik şimdi başlıyor.”

Kitaptan Bazı Başlıklar

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Teknolojinin Yaşı Olur

Şu Bilgisayarı Yasaklasak da mı Saklasak?

Çocuğunuz Size Kaç Hızla Bağlanıyor?

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