Ebeveynler MomTalks'ta buluştu

Ebeveynler ile uzmanları bir araya getiren Türkiye'nin ilk buluşma platformu MomTalks'ın 6'ncısı düzenlendi.

Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan, Türkiye'nin ebeveyn-uzman buluşma platformu 'MomTalks'un 6'ncısı bu yıl ilk kez hibrit olarak 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Pandeminin sarsıcı etkilerini yönetmek ve güçlenmek için alanında uzman konuklarla bir araya gelen ebeveynler ve eğitimciler, dört farklı oturumda merak ettiklerini sorma ve öğrenme imkanı buldu. Etkinlikte “İlham Verenler”, “Bebeklerde Beslenme, Uyku ve Duyu Bütünleme”, “Çocukları Yeni Normale Hazırlamak” ve “Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?” başlıklı dört farklı oturum yer aldı.

“Bu etkinlik aslında bir aile eğitimi”

MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, “Etkinlikleri Türkiye'de 6 yıl sürdürmek çok zor. Bu da iyi bir takım çalışmasının sonucu. Gelecek aileden başlar diyerek yola çıktık. Eğitime destek olan her şeye çok teşekkür ediyoruz. Pandemide ufak bir ara vermiştik ama tekrardan etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salgın döneminde online ortamdan etkinliklerimizi yaptık. Pandemi sonrası ilk hibrit etkinliğimiz oldu. Bu etkinlik aslında bir aile eğitimi. Çünkü her şeyin tohumları ilk olarak ailede atılır. Anne babaları ne kadar bilinçlendirirsek o kadar da sağlıklı çocuklar yetişir ve sağlıklı toplum ortaya çıkar” dedi.

“Pandemiyle beraber ebeveynliklere yeni zorluklar eklendi”

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen MomTalks etkinliği hakkında bilgi veren MomTalks'un ortağı, Aile ve Çocuk Yazarı Zeynep İşman, “Büyük değişimler küçük adımlarla başlıyor. Aile değişirse toplum değişir. Bu inançla, bu yıl altıncı kez düzenlediğimiz MomTalks'u ilk kez hem online hem fiziksel gerçekleştiriyoruz. Hem fiziksel olarak aileler ile bir arada olurken online olarak ta uzaktan etkileşime geçmiş olacağız. Pandemiyle beraber ebeveynliklere yeni zorluklar eklendi. Uzaktan eğitim uzaktan çalışma, ekonomik, sosyal ve sağlıksal sebepler ile ebeveynler çocuklarıyla beraber oldukça zorlu günlerden geçti. Burada bir araya gelerek tekrardan ne yapabiliriz bunlar konuşuldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilham veren hikayeler var. Hayatın en önemli dediğimiz bebeklik yıllarındaki ilk üç yılında beslenme ve uyku gibi kritik süreçleri ele alacağız. Malum iki yılda hayatlarımız çok değişti bununla ilgili yeni normale çocuklarımızı nasıl hazırlarız bunları konuştuk” ifadelerini kullandı.

İlham veren hikayeler paylaşıldı

Gazeteci Aslı Şafak, çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve Eğitimci-Yazar Banu Özkan Tozluyurt'un yer aldığı ilk oturumda sadece anneler için değil, kadınlar ve çocuğa dokunan herkes için ilham veren hikâyeler paylaşıldı. Gazeteci Aslı Şafak'ın “varoluşsal coşku” ekseninde yaptığı interaktif konuşmasıyla yer aldığı oturumda Defne Ongun Müminoğlu ve Banu Özkan Tozluyurt “Birlikte Geleceğiz” isimli gönüllü projelerini anlattı. Etkinliğe online platform üzerinden katılan çocuk ve gençlik kitapları yazarı İpek Ongun, Anne ve Babama Sevgilerimle kitabının ortaya çıkış sürecini anlatarak, “Bu kitapta çocuklardan gelen istek üzerine anne ve babalarından beklentilerine değindim. Çocuklar mektuplarında ebeveynlerinden koşulsuz sevgi ve daha bilinçli olmalarını istediklerini belirttiler'' diyerek 90'lı yıllarda çocuklardan gelen mektupları okudu.

Bebeklerde uyku beslenme ve duyu bütünlemesi

“Bebeklerde Beslenme, Uyku ve Duyu Bütünleme” başlıklı oturumda Zeynep İşman'ın moderatörlüğünde Çocuk Doktoru Melis Bayram Şirinoğlu, Bebek Hemşiresi Sevim Karaçay Çam, Psikolog ve Uyku Danışmanı Melis Keşan ile Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Uzmanı Ebru Albayrak Sidar bir araya geldi. Oturumda bebeklerin uyku, beslenme ve duyu gelişimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Çocuklar yeni normale nasıl hazırlanacak?

Başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman, Sinirbilim Uzmanı Dr. Kerem Dündar ve akademisyen Prof. Erhan Erkut pandemi sonrası dönemde çocukları yeni normale hazırlamak için tüyolar verdi. Başarı ve başarısızlık hikayeleri üzerinden anlattığı hikayelerle yetenek ve başarıya giden yollara dikkat çeken Sekman, “Yetenek ve yeteneği yönetmek birlikte düşünülmeli. Karakter ve kabiliyet, uygun bir kariyer planlamak için birbirini tamamlayan iki başlık. Başarıya ulaşmak için en önemli üç adım; yeteneği keşfetmek geliştirmek ve yeteneği göstermek olacaktır” dedi.

Ne olacak bu çocuğun hali?

Barpsikoloğu olarak tanınan Psikolog Ferhat Aydın'ın çocuk-ebeveyn dünyasına ait doğru bilinen yanlışları paylaştığı “Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?” başlıklı sunumu yoğun ilgi gördü. Aydın, eğlenceli sunumuyla katılımcıları Psikogösterisiyle buluşturdu.