Ebeveynlerine dijital okuryazarlık öğretecek gençlerin eğitimleri başladı

Eğitimler sonunda ‘Genç Dijital Lider' olmaya hak kazanacak gençler, ebeveynlerine dijital okuryazarlık eğitimi verebilecekler.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “DijiAile - Ailede Dijital Dönüşüm” projesi yeni dönem eğitimleri başladı. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ilk gün eğitimlerine 35 ‘Genç Dijital Lider' adayı öğrenci katıldı. İlk gün eğitimleri çerçevesinde Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde Bilal Eren tarafından Dijital Etik, Dijital İletişim, Dijital Okuryazarlık, Dijital Erişim, Dijital Ticaret/Alışveriş, Dijital Sorumluluk ve Haklar, Dijital Sağlık, Dijital Kanun ve Dijital Güvenlik eğitimleri verildi. Ayrıca Aslıhan Gökçen Başaran tarafından İletişim Teknikleri, Doğru Ses ve Nefes Kullanımı, online eğitimlerde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sonunda ‘Genç Dijital Lider' olmaya hak kazanacak gençler, ebeveynlerine dijital okuryazarlık eğitimi verebilecekler.

“Dijital okuryazar olun ve ebeveynlerinize dijital okuryazarlığı anlatın”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Dijital okuryazarlık konusunda bir çalışmamız var; Cumhurbaşkanlığı Bilişim Ofisi'yle Türkiye'de bir ilk olarak da pilot bir çalışma yapıyoruz. Dijital okuryazar olmaya çalışın sevgili gençler. Bilgisayar kullanmak veya bazı programları kullanıyor olmak, sosyal medya kullanmak sizi dijital okuryazar yapmıyor. Dijital okuryazar olun ve ebeveynlerinize de dijital okuryazarlığı anlatın. Projemizin içeriği bu. Gençlerimize dijital okuryazarlık kurslarını veriyoruz. Onlarla da tüm topluma dijital okuryazarlığı yaygınlaştırıyor. Geçmişte okuryazar olmak ne kadar kıymetliyse, şu anda dijital okuryazar olmak da o kadar kıymetli” dedi.

“Dijital okuryazarlığı olanlar olmayanlara göre hayat standardı düşük yaşayacaklar”

Başkan Yazıcı, “Bilgiye nasıl ulaşacaksınız? Bilgiyi aldınız. Bilgiyi, doğru kaynağı nereden bulacaksınız? Onu nasıl işleyeceksiniz? Onu nasıl yeni bir vlog veya yeni bir bilgi haline getirip, nasıl sunacaksınız? Bunların hepsi, gelecekteki mesleğinizin başarısı, bireysel başarınız. Aile hayatınız dahil bir şehirdeki belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmek için, bir hastanede, bir devlet kurumunda devletten hizmet alabilmek için de sizin için olmazsa olmaz olacak. Hatta dijital okuryazarlığı olanlara göre olmayanlar hayat standardı daha düşük yaşayacaklar. Böyle bir gelecek bekliyor. O yüzden dijital okuryazarlığınızı, dijitali mutlaka ve mutlaka çözün, çözdürün ve çözmeye çalışanlarla birlikte çalışın” ifadelerini kullandı.