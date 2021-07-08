Ebrar Karakurt: "Tokyo Olimpiyatları'nda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"

Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı oyuncu Ebrar Karakurt, "Olimpiyatlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

Tokyo Olimpiyatları için bir araya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarına devam ediyor. Kamptaki dördüncü günlerinde Filenin Sutanları'ndan Ebrar Karakurt, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Milletler Ligi'nin kendileri için keyifli bir hazırlık süreci olduğunu belirten Ebrar, "İtalya'da bir ay boyunca takım olarak güzel bir bütünlük kurduk. Sonunu da güzel taçlandırdığımız, her maç üzerine koyduğumuz için mutluyuz. Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekten çok iyi bir voleybol oynamalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ki orada da aynı başarıları elde edelim. Şu an burada amacımız doğrultusunda çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı yapıyoruz, Tokyo'ya ayın 14'ünde gideceğiz. Umarım kampın geri kalanını da keyifli, sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde geçiririz. Turnuvaya iyi bir şekilde başlayıp iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.