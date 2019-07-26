EC BOXING Türk profesyonel boksunun dünyadaki temsilcisi

6 dünya şampiyonluğu, 17 Avrupa şampiyonluğu, 22 dünya kıtalar arası şampiyonluk ve sayısız farklı şampiyonlukları kazanırken, üç kez üst üste Almanya'nın en iyi boks kulübü seçildi. Türk boksörleri de dünya ringlerinde devleştirdi.

2010 yılında eski sporcu ve iş adamı Erol Ceylan, tarafından kurulan EC BOXING, dokuz yıl içerisinde dünyanın zirvesine tırmanarak 6 dünya şampiyonluğu, 22 Dünya Kıtalararası şampiyonluğu, 17 kez Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda değişik şampiyonluklara imza atarak, Türk boksunun gururu oldu. Kurulduğu günden bu yana 45 kez dünya çapında dev organizasyona imza atarak dünyanın dev boksörlerini ringlere çıkardı.

Bünyesinde yirminin üzerinde şampiyon boksör bulunurken, bugüne kadar birçok dünya starı da EC BOXING formasıyla ringlerde fırtınalar estirdi. Dünyadaki çok sayıda boksör ise, EC BOXING forması altında ringlere çıkabilmek için birbiriyle yarışıyorlar. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında bulunan Bülent Başer, kulübün başantrenörlüğünü sürdürüyor. Profesyonel dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz ise basın danışmanlığını yürütüyor.

Son 3 senedir Almanya'da zirvede

Düzenlediği galalar tüm dünya televizyonları tarafından canlı olarak yayımlanıyor. Almanya'nın yanı sıra İsveç, ABD, İngiltere, Bulgaristan ve birçok ülkede partnerleriyle birlikte dev boks galalarına imza atıyor. Dünyanın zirvesindeki tüm boksör ve yöneticileriyle çok samimi ilişkileri bulanan Erol Ceylan, kısa sürede sevildi. Son üç yıldan beri üst üste Almanya Boks Federasyonu tarafından en iyi boks kulübü seçilen EC BOXING olurken, Başkan Erol Ceylan da en iyi promotör olarak ödülleri topluyor.

"İstanbul Levent'te EC BOXING'in temsilciliğini açmaya hazırlanıyoruz"

Hedefinin Türkiye'deki boksörleri dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan başarılı iş ve spor adamı Erol Ceylan, "Şu an bu amaçla İstanbul Levent'te EC BOXING'in temsilciliğini açmaya hazırlanıyoruz. 25 Ekim'de İstanbul'da dev bir boks galası düzenleyerek, açılışımızı da yapmış olacağız. Bu galamıza şimdiye kadar izleyicilerimizin televizyondan gördükleri dünya starlarını getirerek bizzat görmelerini sağlayacağız" dedi. İstanbul ofisinin iç dizaynı ve tüm planlamalarını ise eşi model ve dizayner olan Alexander Ceylan yapıyor.

Kulüp dünya çapında boksörleri çatısı altına toplarken, bunlar arasında Fırat Arslan, Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara'da bulunuyor. Ayrıca Almanların dünya şampiyonu Sebastian Formella, yine dünya şampiyonlarından Karo Murat, Igor Michalkin ve Sven Fornling gibi dört dünya şampiyonu ile Christian Hammer gibi devleri de kulüp forması altında dünyaya meydan okuyor.

Kulüp bünyesinde sporcu ve antrenörler şöyle:

Bülent Başer

Boksör olarak milli takıma hizmet ettikten sonra, Sinan Şamil Sam'ın profesyonel boksa başlamasıyla birlikte ekibinde yer aldı. Dünyanın en iyi antrenörlerinden Fritz Sdunek, Uli Wegner ile Kübalı ve Rus antrenörlerden dersler alarak şu an için dünyanın sayılı antrenörleri arasına girmeyi başardı. Başer, bugüne kadar çok sayıda dünya şampiyonu yetiştirirken, altı kez de dünya şampiyonu Klitschko kardeşlerin karşısına boksör çıkararak köşesinde yer aldı.

Fırat Arslan

Kulüp boksörlerinden Fırat Arslan; Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olma özelliğini taşıyor. Sporcunun tarihi inanılmaz başarılarla dolu. Sekiz kez dünya şampiyonluğu, Avrupa, dünya kıtalararası, Almanya şampiyonluklarını defalarca kazanarak, dünya boks tarihine ismini altın harflerle yazmış bir isim.

Fatih Keleş

Amatör boksta Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil etmiş olan sporcu, Türkiye adına olimpiyatlarda mücadele verdikten sonra, profesyonel boksa geçmeye karar verdi ve EC BOXING ile sözleşme imzalayarak kulübün sarı-siyah-beyazlı forması altında ringlere çıkmaya başladı. 2017 yılında Almanya'da Avrupa şampiyonluk kemerini kazanmayı başardı. Bu kemeri dört kez üst üste kazanan Fatih, geçtiğimiz aylarda Avustralya'da dev bir karşılaşmaya çıktı. Muhteşem bir mücadele vermesine rağmen profesyonel kariyerinde çıktığı 14 karşılaşmadaki tek yenilgisini aldı.

Ali Eren Demirezen

Ağır sıklette yer alan Ali Eren Demirezen, kısa sürede büyük işler başardı. Amatör boksta büyük başarılar imza atarak, Türkiye'yi temsil eden Ali Eren Demirezen de yine olimpiyatlara katıldıktan sonra profesyonel boksa geçerken, o da EC BOXING forması altında ringlere çıkmaya başladı. Ali 2018 yılında Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu kemerini üç kez üst üste koruyarak büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar çıktığı 12 maçın sadece birinde yenilgiye uğradı.

Hüseyin Cinkara

Türk profesyonel boksunun gelecek vadeden başarılı isimlerinden olan Hüseyin Cinkara, bugüne kadar yapmış olduğu 12 maçın hepsini kazanırken, 10'unu nakavt ile sonlandırmış. Amatör boks yaşantısı sırasında Almanya birinci ve ikinci liginde büyük başarılara imza atan Hüseyin çok sayıda şampiyonlukları bulunuyor. Şu an uluslararası Almanya şampiyonluk kemerinin sahibi olan boksör önümüzdeki dönemde dünyanın zirvesindeki bir şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.