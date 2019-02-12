ECCO Türkiye Genel Müdürü Erda: "Zor dönemde yönetici rüzgâra karşı yel değirmeni inşa etmeli duvar örmemeli"

ECCO Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, 2018 yılında ekonomik dalgalanmalara rağmen yüzde 57 büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaşanan ekonomik süreçte sakin kalarak doğru fiyat stratejisi uyguladık. Doların tavan yaptığı Ağustos ayında zam yapmadık, satışlarımızın yüzde 41 arttığını gördük" dedi. Erda, 2019 yılında da yüzde 50 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Danimarkalı dünyaca ünlü ayakkabı markası ECCO Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, markanın 2018 verilerini ve gelecek planlarını gazetecilerle paylaştı. Türkiye pazarına 2014 yılında giren marka, 2017 yılında ECCO Türkiye olarak Avrupa'daki tüm ECCO mağazaları içinde en çok büyüyen ülke olduğu bilgisi verildi.

"Doların tavan yaptığı Ağustos ayında zam yapmadık"

2018 yılında ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'de yüzde 57 büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erda, "Krizde bir yöneticinin görevi, rüzgara karşı bir yel değirmeni inşaa etmektir, duvar örmek değil. Yaşanan ekonomik süreçte sakin kalarak doğru fiyat stratejisi uyguladık. Doların tavan yaptığı Ağustos ayında zam yapmadık, satışlarımızın yüzde 41 arttığını gördük. Yabancıların ilgisi günden güne arttı. Özellikle Çin ve Ortadoğulu turistlerin alımlarında artış yüksekti. Ağustos ayında yabancıya satış oranımız yüzde 41'e ulaştı. Satışlarımız bir önceki yıl Ağustos ayına göre yüzde 102 arttı" dedi.

Kriz dönemlerindeki yönetim felsefesini, "Yöneticinin görevi rüzgâra karşı yel değirmeni inşa etmektir, duvar örmek değil" diyerek açıklayan Deniz Erda, AVM kiralarında yerli yabancı ayırımı. 2019 yılında kendileri gibi yabancı sermayeli markaların önündeki en büyük sorun, olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye'de TL ile satış yapıyoruz. Bu düzenlemeye göre bayimiz TL ile kira öderken biz dövizle ödeyeceğiz. Bu düzenleme ile karar AVM'nin yorumuna kalıyor. Dövizle ödemek eşitlik ilkesine de aykırı. 2 yıllık bir süre için kiralar TL'ye çevrildi. Ancak yabancı ortaklı şirketlere döviz cinsinden kira istendiği takdirde ortalık toz duman olur. Yan tarafımdaki mağaza lirayla kira öderken ben dövizle ödemek zorunda kalırsam bunu kabul etmek çok mümkün değil" dedi.

Türkiye'de geçen yıl 10'uncu mağazasını açtığını belirten Erda, yeni mağazanın İstanbul Havalimanı'nda açılacağı bilgisini vererek önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye'de 25 mağazaya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca Erda, marka 2018 yılında cirosunun yüzde 8'ini e-ticaretten elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

2019 yılına güzel bir giriş yaptıklarını kaydeden Erda, satışları 2019 Ocak ayında yüzde 67 artırdıklarını kaydederek, 2019'u yüzde 50'nin üzerinde büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.