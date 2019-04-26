ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü'nde sektörün geleceği konuşuldu

kez düzenlenen ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü, yoğun katılımla gerçekleşti. Organizasyonda sektöre dair önemli konulara değinildi.

ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü, perakende sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri, şirket sahipleri ve alışveriş merkezi yatırımcılarının katılımı ile Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de gerçekleştirildi. Türk perakende sektöründe zor zamanlarda oluşan fırsatlar, 400 kişinin üzerinde katılımla gerçekleşen organizasyonun bu seneki ana gündem maddesiydi.

ECE Türkiye CEO'su ve Genel Müdürü Stefan Zeiselmaier, ticari gayrimenkullerde sürekli bir dönüşüm sürecinden geçildiğini ve alışveriş merkezlerinin, sunmakta oldukları perakende fonksiyonlarına ek olarak deneyimsel birer platform haline geldiğini belirttiği konuşmasında, 2019 yılında öne çıkan yaklaşımlarla birlikte ECE Türkiye'nin alışveriş merkezlerine yönelik planlarını ve hedeflerini anlattı.

Stefan Zeiselmaier: “Alışveriş deneyimini zenginleştirmek üzere çalışıyoruz”

“İçinde bulunduğumuz zor günlerde, Türkiye'de portföyümüzde bulunan alışveriş merkezlerinin başarısına odaklanıyoruz” diyen Zeiselmaier, “Bu hedefe yönelik olarak her adımda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak uygulamaları hayata geçirirken misafirlerimizle olan etkileşimimizi artıracak yenilikçi kullanımlar sunuyor ve alışveriş deneyimini zenginleştirmek üzere çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Zeiselmaier, 2019 yılında perakende gruplarının çok kanallı müşteri deneyimini mümkün kılmak üzere online ve offline'ı daha entegre şekilde kullanacaklarının ve alışveriş merkezlerinde de karma kullanımların yoğunlaşmaya devam edeceğinin altını çizerek, “ECE olarak Türkiye'nin büyük potansiyeline inancımız ve bağlılığımız devam ediyor. Zor günleri, birlikte iş yaptığımız perakende grupları ve yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza aşacağız” dedi.

Steffen Eric Friedlein: “Her zaman yeni ve inovatif konseptlerin arayışı içerisindeyiz”

Ulusal ve uluslararası markalardan önde gelen temsilcilerin katıldığı etkinlikte, ECE Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein, “Zor Zamanlarda Perakende Sektöründe Fırsatlar” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Friedlein, “Perakende, yeme-içme ve eğlence branşlarında faaliyet gösteren markaların geneli için geçerli olmak üzere ekonomik zorluklar, beraberinde bazı fırsatlar da getiriyor. ECE olarak biz her zaman yeni ve inovatif konseptlerin arayışı içerisindeyiz. Bu anlamda, markaları yurt dışına taşımak ve potansiyellerini değere dönüştürmek üzere gerekli tüm desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

ECE'nin geleceğin kent merkezlerini oluşturma hedefi ile kiralama yönetiminde yenilikçi yaklaşımları öne çıkardığını sözlerine ekleyen Friedlein, “Müşteri talepleri değişen dünyayla birlikte farklılaşıyor. Ziyaretçilerimiz artık, unutulmaz deneyimlerin, etkinliklerin ve eğlencenin yanı sıra, güzel bir atmosferde, kişiye özel hizmetler ile on-line ve off-line servisleri bir arada bulmak istiyorlar. Biz de alışveriş merkezlerimizi yaşayan mekanlara dönüştürmek amacıyla sektördeki bu değişime, gerek on-line ve off-line'ı entegre etmek üzere geliştirdiğimiz çok kanallı yaklaşımla, gerekse klasik anlamdaki perakendeciliğe ek olarak getirdiğimiz yepyeni yeme-içme ve eğlence konseptleriyle öncülük ediyoruz” diye konuştu.

ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü'nde Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili bilgiler verdiği ve gelecek projeksiyonları yaptığı konuşmasında Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Türkiye'nin katma değerli mal üretimine yoğunlaşması ve sermaye piyasalarını derinleştirmesi gerekiyor” dedi.

Etkinlik kapsamında, ECE Türkiye AVM Yönetimi Direktörü Semet Yolaç Canlıel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, HD Holding CEO'su Emin Güvenç, Hayal Kahvesi sahibi ve kurucu ortağı Fehmi Yaşar, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, markalarının zor zamanlardaki stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Panelde, makroekonomik yapının zorlayıcı etkilerinin hissedildiği dönemlerde, markaların kendi iç işleyişlerine odaklanarak hizmet kalitesini artırmaya ve maliyetleri dengede tutmaya yönelik bir strateji gütmeleri gerektiğinin altı çizilerek tüketici iletişiminin ve yatırımların kesintisiz olarak devam etmesi gerekliliği vurgulandı.