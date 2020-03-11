Ecom Leaders Club, e-ticaret liderlerini bir araya getirdi

Türkiye'nin saygın ve prestijli kuruluşlarının e-ticaret yöneticileri, Ecom Leaders Club'ta İngiltere'nin en büyük online pazaryerlerinden biri olan Fruugo ile bir araya geldi. Etkinliğin odağında Türkiye'nin e-ihracat potansiyeli yer aldı.

Küresel e-ihracat platformu WORLDEF bünyesinde kurulan Ecom Leaders Club, İngiltere'nin en büyük online pazaryerlerinden biri olan Fruugo ile Türkiye'deki e-ticaret perakendecilerini ile bir araya getirdi. Fruugo'nun CRO'su Hkan Thyr, Türkiye'nin e-ihracat için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ecom Leaders Club'un faaliyetine başlaması dolayısıyla İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde tanıtım programı düzenlendi. Etkinliğe; İngiltere merkezli küresel pazaryeri Fruugo'nun yöneticileri ile birlikte Hatemoğlu, İpekyol, Evyap, Wessi, Kiğıllı, Chakra ve E-Bebek gibi Türkiye'nin önde gelen perakende ve e-ticaret firmalarının e-ticaret yöneticileri katıldı. Ecom Laeders Club'un tanıtım etkinliğinde lojistik servisleri, küresel pazar fırsatları gibi e-ticaret yöneticilerini yakından ilgilendiren konular ele alındı.

Ömer Nart: "E-ihracat farkındalığı için gelişmekte olan ülkelere odaklanıyoruz"

Programda konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, eğitim, danışmanlık ve etkinlik hizmetleri ile e-ihracat ekosistemine katkı sunduklarını anlattı.

Eğitim faaliyetleri ile online ve offline olarak sektöre uzman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Nart, Anadolu'da düzenledikleri bölgesel e-ihracat konferansları ile de Türkiye'de e-ihracat fakındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

WORLDEF Başkanı, Türkiye ile birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklandıklarını ve yurt dışında da e-ihracat konferansları organize ettiklerini söyledi. Konuşmasında WORLDEF'in danışmanlık faaliyetlerine de değinen Nart, e-ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalara rehberlik hizmeti verdiklerini ve işlerini kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Thyr: "WORLDEF ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz"

Programda sunum yapan Fruugo CRO'su Hkan Thyr ise küresel pazaryeri Fruugo'nun 40'tan fazla ülkede markaların ve perakendecilerin tüketicilere ulaşmasını sağlayan küresel bir pazaryeri olduğunu söyledi.

Thyr, Fruugo'nun, ek ücret almadan çeviri, yerel ödeme metotları ve arama trafiği yatırımları yaparak küresel büyümenin karmaşıklığını ve riskini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Türkiye'nin e-ihracat için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Fruugo CRO'su, kaliteli ürün açısından da zengin olan Türkiye'deki firmaların küresel bir kitleye ulaşması için WORLDEF ile çalışmaktan heyecan duyduklarını vurguladı.

E-ticaret oyuncuları arasında işbirliği hedefleniyor

Ecom Leaders Club, Türk perakendecilerin e-ihracat hacimlerini artırmak ve işlerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi. Türkiye'nin saygın ve prestijli kuruluşlarının e-ticaret yöneticilerinin yer aldığı Ecom Leaders Club, yıl içerisinde bu tür özel etkinliklerin yanı sıra e-ihracat yapan önemli firmaları Türk perakendecileri ile buluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca, farklı etkinliklerle online pazaryerleri, tedarikçi ve perakendeci firmaların e-ticaret yöneticilerini bir araya getirmeye devam edecek olan organizasyon, e-ihracat yapmak isteyen firmaların yöneticilerini dünyanın farklı ülkelerindeki online pazaryerleri uzmanları ile tanıştırmak, e-ticaret ve e-ihracat firmaları arasında iş birlikleri geliştirmek ve Türkiye'deki e-ticaret firmalarının farklı ülkelerde satış yapmasını sağlamak gibi amaçlar taşıyor. Ecom Laeders Club ile Türkiye'deki e-ticaret oyuncuları farklı ülkelerdeki e-ticaret oyuncuları ile işbirliği geliştirebilecek; Türkiye'nin e-ticaret ekosistemi bir komünite haline gelebilecek.