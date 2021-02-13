Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'yla sözleşme tazeledi

Son dört sezondur Eczacıbaşı ile birçok başarıya imza atan milli oyuncu Beyza Arıcı, turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edecek. İmza sonrası görüşlerini aktaran Arıcı, "Dört yıldır bünyesinde bulunduğum, artık ikinci ailem olan kulübümle devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Takımım için en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım şampiyonluk ve başarılarla dolu yıllarımız olur" dedi.

1995 yılında İzmir'de doğan deneyimli Beyza Arıcı, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı'nda oynuyor. Beyza, kulüp ayrıca Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor forması da giydi.