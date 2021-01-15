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Eczacıbaşı, Boskovic ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic’in sözleşmesini uzattı.

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic'in sözleşmesini uzattı.


Eczacıbaşı'nda altıncı sezonunu oynayan ve dünyanın en önemli voleybol yıldızları arasında yer alan Tijana Boskovic, turuncu beyazlı formayı giymeye devam edecek. Eczacıbaşı VitrA'nın takım kaptanı, 2015 yılında kadroya dahil olmuş, takımıyla ve bireysel birçok başarıya imza atmıştı.


Boskovic'in çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural, “Tijana, kulübümüze altı yıl önce Sırbistan'ın gelecek vaadeden oyuncusu olarak geldi. Şimdi takımımızın kaptanı ve lideri. Ayrıca Sırp Milli Takımı'nı da Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluklarına taşıyor. Tijana, bu başarılarına rağmen asla çalışkanlığından, kazanma isteğinden ve alçak gönüllüğünden ödün vermiyor. Sözleşmemizi yeniledik ve Tijana örnek oyuncu olmaya, bize ilham vermeye devam edeceği için çok mutluyuz” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.



“Birlikte önemli başarılara imza atacağız”


Öte yandan takımda altıncı sezonunu geçiren kaptan Boskovic, sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili duygularını şu sözlerle aktardı:



“Eczacıbaşı ailesinin parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Takıma her şeyimi vermeye devam edeceğim ve gelecekte daha büyük başarılar elde etmeye çalışacağım. İnanıyorum ki birlikte daha birçok başarıya imza atacağız. Şu anda Türkiye ve Avrupa liginde oynayacağımız maçlara odaklanmış durumdayım.”

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