Eczacıbaşı, çeyrek finalde Unet e-work Busto Arsizio ile karşılaşacak

Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi Unet e-work Busto Arsizio oldu.
Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Unet e-work Busto Arsizio oldu.
2021 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, Lüksemburg'da Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) genel merkezinde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kuraya birinci torbadan katılan Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi İtalya temsilcisi Unet e-work Busto Arsizio oldu. İki ekip 2015'te Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı turnuvanın finalinde karşı karşıya gelmiş ve turuncu beyazlılar set vermeden kupaya ulaşmıştı.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, 23 Şubat'ta Busto Arsizio'ya konuk olacak, ikinci karşılaşma ise 4 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.