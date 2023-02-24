Eczacıbaşı, depremzedelere destek için 2 hazırlık maçı yapacak

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedelere destek için Kuzeyboru ve Galatasaray HDI Sigorta ile hazırlık maçı düzenleyecek. 27 - 28 Şubat tarihlerindeki karşılaşmalarda elde edilecek bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Müsabakalar, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

27 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'deki Eczacıbaşı - Kuzeyboru ve 28 Şubat Salı günü 17.30'daki Eczacıbaşı - Galatasaray maçlarında takımlar sahaya 'Yaralarımızı hep birlikte saracağız' mesajı ile çıkacak.

Öte yandan müsabakalara gelemeyecek olan seyirciler hatıra bileti alarak depremzedelere bağışta bulunabilecek.