Eczacıbaşı Dynavit, 10 Kasım'da Atatürk'ü fidan dikerek andı

Her sene 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel projeleri ile alkış alan Eczacıbaşı Dynavit, bu sene de 10 Kasım'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nun bahçesine fidan dikti.

Eczacıbaşı Dynavit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur” sözünden yola çıkarak yaşam alanlarını yeşillendirdi.

Fidan dikimi, Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Simge Aköz'ün yanı sıra, Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncuları Elif Şahin, Beyza Arıcı ve Defne Başyolcu'yla beraber altyapı oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda bu anları film haline getirerek ölümsüzleştiren Eczacıbaşı Dynavit, sosyal medya hesaplarından yayınladığı filmde, “Atatürk'ün kızları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşam alanlarımızı yeşillendiriyor, ölümsüz fikirleri ve hedeflerinin ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz” sözlerine yer verdi.

Yayınlanan film tüm Eczacıbaşı Spor Kulübü taraftarları ve spor severler tarafından takdir edildi.