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Eczacıbaşı Dynavit, 3.'lük maçına çıkacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın yarı final karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı final karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar, 3.'lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Antalya


Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)


Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yaprak, Laura, Elif


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L), Derya


Setler: 21-25, 19-25, 23-25


Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

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