Eczacıbaşı Dynavit, Aydın'da galip

com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-1 ile üç puanın sahibi oldu.

Çekişmeli rallilerin olduğu setlerde Eczacıbaşı ilk iki seti 25-20 kazandı ve üçüncü seti ev sahibi 25-23 önde bitirdi. Dördüncü seti de 25-16 alarak maçı bitiren turuncu-beyazlılar sahada galip gelen taraf oldu. Eczacıbaşı'nda en skorer ismi 22 sayı ile kaptan Boskovic olurken, Heyrman 12 ve Adams 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini paylaşan genç pasör Elif Şahin, "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Yaptığımız antrenmanların karşılığını sahada görmek hepimizi mutlu ediyor. Çok çalışarak her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, ligin 8. haftasında 9 Kasım Salı günü saat 15.00'de Kuzeyboru Voleybol Takımını konuk edecek.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın B.Ş.B.: Emine, Aslıhan, Ezgi, Ergül, Szakmary, Güldeniz, Melis (L), Eylül, Duygu, Pelin, Berra.

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L), Fatma, Saliha.

Setler: 1-3 (20-25, 20-25, 25-23, 16-25)

Süre: 114 dakika (27, 30, 32, 25)