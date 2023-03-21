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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’la evinde mücadele edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'la evinde mücadele edecek.


Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.


Turuncu-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, takım kaptanı Tijana Boskovic 28 sayıyla yıldızlaşmış ve mücadelenin en değerli oyuncusu seçilmişti.

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