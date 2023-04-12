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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını, 25-22, 25-12 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını, 25-22, 25-12 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)


Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Maja Ognjenovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Elif Şahin, Samanta Fabris)


Başantrenör: Ferhat Akbaş


Igor Gorgonzola Novara: Caterina Bosetti, Anna Danesi, Ebrar Karakurt, Kenia Carcaces, Cristina Chirichella, Eleonora Fersino (L), Ilaria Battistoni, Gaia Giovanni, Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Julia Ituma (Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio)


Başantrenör: Stefano Lavarini


Setler: 25-22, 25-12, 25-21


Süre: 100 dakika (26, 23, 51)

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