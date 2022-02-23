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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya’nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.


Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması 1 Mart Salı günü, saat 18.00'de, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



Salon: Sala Sporturilor


Hakemler: Wouter Debaar (NED), Maouro Carlo Goitre (ITA)


Alba Blaj: Strantzalı, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L), Roman, Miclaus, Axinte, Artin)


Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Gözde, Elif, Merve, Fatma)


Setler: 0-3 (21-25, 22-25,19-25)


Süre: 80 dakika (26,27,27)

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