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Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Göymen


Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Gözde, Adams, Merve, Fatma


Bolu Belediyespor: Çağla, İdil, Ceren Havlickova, Calderon, Kharchenko, Dilara (L), Özlem, Dilara Yergün, Burcu, Ece, Irmak


Setler: 25-7, 25-16, 25-16


Süre: 67 dakika (19, 24, 24)

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