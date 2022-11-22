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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Sultanlar Ligi 7.

haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Eczacıbaşı Dynavit'te mücadelenin hazırlıkları sürüyor.


Misli.com hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı konuk edecek. Lige iyi bir başlangıç yaparak üst üste 6 galibiyet alan turuncu beyazlılar, derbi hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla sürdürecek.


Derbi öncesi görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, “Ligin üçüncü derbisini de evimizde, kendi taraftarımıza karşı oynayacağız. İyi bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak oldukça motiveyiz. Karşılaşacağımız her mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize doğru adım adım ilerlerken, kendi evimizde galip geleceğimize inanıyorum. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum” dedi.


Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray karşılaşması, 23 Kasım Çarşamba günü saat 17.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

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