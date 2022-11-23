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Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisine devam ediyor

Misli.

com Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 31-29, 25-15 ve 25-22 skorlarla 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.


Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha, Fabris


Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin, Gamze, İlkin, Gizem (L), Karmen, Sude, Eda Nazlı, Fulden, Beren


Setler: 31-29, 25-15, 25-22


Süre: 83 dakika (33, 21, 29)

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