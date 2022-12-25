Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini sürdürdü

com Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Sigorta Shop'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-16 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisine devam etti.

Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada, Orijin federasyon değişikliği işlemleri tamamlanan Eczacıbaşı Dynavit'in Trinidad ve Tobagolu orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal, Türk statüsünde ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde, etkili servisleriyle farkı setin başından itibaren açarak aldığı sayılarla rakibi üzerinde etkili bir performans sergileyen turuncu beyazlılar, seti 25-18 kazandı. Genç pasör Elif Şahin akıl dolu pas dağılımıyla ön plana çıktı.

İkinci sette, geriden gelerek rakibi üzerinde baskı kuran turuncu-beyazlılar, seti 25-16 kazanırken, sette 4 blok sayısı elde etti. Son sette de üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar, seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı. Aldığı 16 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi olurken, aldığı 14 sayıyla Irina Voronkova ve 7 sayıyla Sinead Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 6 blok ve 3 servis sayısı elde eti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Simge Aköz, “Haftayı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Ligde set vermeden galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Ligin ilk yarısının bitmesine az bir süre kalmışken, aldığımız galibiyetlere devam ederek devreyi ilk sırada bitirmek istiyoruz. Bugün sahada oldukça güçlü bir takım oyunu vardı. Takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan ötürü kutluyorum” dedi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Umut Maden

Sigorta Shop: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz, Payne, Ezgi, Ceylan, Merve (L), Tuğçe, Pelin, Burcu

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif, Saliha, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova, Simge (L), Yasemin, Yaprak

Setler: 18-25,16-25, 22-25

Süre: 74 dakika (26, 23, 25)