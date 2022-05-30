Eczacıbaşı Dynavit, Gözde Yılmaz'a teşekkür etti

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi içinde kadrosuna kattığı, altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giymiş olan pasör çaprazı Gözde Yılmaz'a teşekkür etti.

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Gözde Yılmaz ile yollarını ayırdı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gözde, altyapımızdan yetişmiş, önemli değerlerimizden biri. Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.