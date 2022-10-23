Eczacıbaşı Dynavit, grup etabını birinci tamamladı

Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun son gününde Kuzeyboru ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-19, 25-19 ve 25-17’lik skorlarla 3-1 galip ayrılarak, grup etabını birinci tamamladı.
Ankara'da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nun son gününde Kuzeyboru ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-19, 25-19 ve 25-17'lik skorlarla 3-1 galip ayrılarak, grup etabını birinci tamamladı.
Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Voronkova, Jack, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Elif, Fabris, Hande, Yasemin.
Kuzeyboru: Paskova, Merve Klimetis, Ezgi, Correa, Nursevil, Ceren (L), Arelya.
Setler: 3-0 (20-25, 25-19, 25-19, 25-17)
Süre: 94 dakika (25,25,22,22)