Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da hazırlık kampına gidiyor

2022-2023 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'ın Osijek şehrinde hazırlık kampına gidecek.

Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda yer alan ve altyapısında yetiştirdiği genç oyuncularıyla çalışmalarını hızlandıran Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan Milli Takımıyla ikili kampa girecek.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın ve aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, “Milli takımda olmayıp antrenmanlara devam eden oyuncularımızla, altyapıdaki genç takım oyuncularımızın kaynaşması ve sezon öncesi yüklemelerimizi tamamlamak adına bizim için önemli bir hazırlık olacak. Hırvatistan'ın Osijek şehrinde kampımızı gerçekleştireceğiz. Makedonya'da U19 Milli Takımı'nda yer alan altyapı sporcularımızı da Hırvatistan'a getirerek, hem A Takım hem de altyapı sporcularımızı gözlemlemiş olacağız. Benim Hırvatistan Milli Takımı'ndaki görevim sebebiyle iki takımı da beraber gözleme ve çalıştırma fırsatı yakalayabileceğim için ayrıca mutluyum. Aynı şekilde İstanbul'a bir hafta sonra Hırvat Milli Takımı'nı getirerek, yapacağımız hazırlık maçlarıyla iki takımı da hazırlayacağız” diyerek kamp öncesi görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı Dynavit, 4 Eylül Pazar günü Osijek'e doğru yola çıkacak.