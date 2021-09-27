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Eczacıbaşı Dynavit, İzmir yolcusu

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarını İzmir’de oynayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarını İzmir'de oynayacak.


AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, günü tek idmanla tamamlayarak İzmir'e doğru yola çıktı. Yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu Fatma Yıldırım, “Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Kupa Voley maçları ile sezona başlayacağız. Grubumuzdaki rakiplerin hepsi güçlü kadrolar kurdular. Çekişmeli maçlar olacağını düşünüyorum. Umarım sakatlıksız bir turnuva geçiririz” dedi.


Turuncu-beyazlıların B Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:



28 Eylül 2021 Salı


16.00: Eczacıbaşı Dynavit - Mert Grup Sigorta



29 Eylül 2021 Çarşamba


16.00: Karayolları - Eczacıbaşı Dynavit



30 Eylül 2021 Perşembe


15.00: Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray

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