İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2'de 2 yaptı

Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.

Ankara'da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19'luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.


Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının son maçında yarın 16.30'da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.



Salon: TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman.


Sigorta Shop: Van De Vyver, Tuğçe, Hande Naz, Payne, Mlejnkova, Ceylan, Merve (L), Derya (L), Ezgi, Ayça, Gözde Nur, Pelin, Burcu, Derya.


Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Fabris, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Aybüke (L).


Setler: 27-25, 13-25, 19-25


Süre: 80 dakika (30,23,27)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.