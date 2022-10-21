Eczacıbaşı Dynavit, kupaya galibiyetle başladı

AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu birinci maçında Çukurova Bld.
Adana Demirspor ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 25-22, 25-15 ve 25-23'lük skorlarla 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının ikinci maçında yarın 19.00'da Sigorta Shop ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: Ankara Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin, Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Fabris, Yaprak, Simge (L), Jack, Saliha, Aybüke (L), Defne
Çukurova Bld. Adana Demir Spor: Hazal Selin, Duygu, Tagle, Ceren Nur, Rykhliuk, Bosetti, Pınar (L), Dilara, Ceren, Burcu, Pınar
Setler: 25-22, 25-15, 25-23
Süre: 82 dakika (27,27,29)