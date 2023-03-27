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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.

com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kuzeyboru ile mücadele edecek.


Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'nun konuğu olacak. Geride bıraktığı 21 maçın hepsinden galibiyetle ayrılan turuncu- beyazlılar, 30 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile karşılaşacak.


Eczacıbaşı, ligde kazanmaya devam ediyor. Son olarak evinde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşılaşan ve rakibini 3-1'le geçen turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 21'e yükseltti.

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