İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

Misli.

com Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında Bolu Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 yenerek lig etabını ikinci sırada tamamladı.



Salon: Karaçayır


Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka


Bolu Belediyespor: Burcu, İdil Naz, Ceren, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko, Özlem (L), Havlickova, Çağla, Dilara, Özlem


Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Simge (L), Elif, Merve, Gözde, Fatma, McKenzie, Selin.


Setler: 3-0 (14-25,17-25, 9-25)


Süre: 62 dakika (20,22,20)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.