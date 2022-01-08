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Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u konuk ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nde ikinci devreye Nilüfer Belediyespor maçıyla başlıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde ikinci devreye Nilüfer Belediyespor maçıyla başlıyor.


AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında PTT karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 16. haftasında oynayacağı Nilüfer Bld. maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşan genç orta oyuncu Merve Atlıer, “Yeni yılın ardından ilk lig maçımıza çıkacağız. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz, yaptığımız yoğun antrenmanlara bakarak iyi bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Her iki taraf için de güzel bir maç diliyorum” ifadelerini kullandı.


Eczacıbaşı Dynavit - Nilüfer Belediyespor karşılaşması 9 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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