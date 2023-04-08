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Eczacıbaşı Dynavit, rahat kazandı

Misli.

com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde evinde Çukurova Belediye Adana Demirspor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-20, ve 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 23 maça çıkardı.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Erol Akbulut, Saadettin Kıral


Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Fabris, Yaprak, Beyza, Saliha, Heyrman, Aybüke (L)


Çukurova BLD. Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin, Duygu, Pınar (L), Ceren, Merve, Dilara, Bosetti


Setler: 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)


Süre: 77 dakika (25,26,26)

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