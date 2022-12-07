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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romanya temsilcisi C.

S.M Targoviste ile karşılaştı. Turuncu-beyazlılar, 25-18, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Zsolt Mezöffy, Bernard Valentar


Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Fabris, Saliha, Simge (L), Aybüke (L), Hande, Yaprak


C.S.M Targoviste: Buterez, Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Bozicevic (L), Ciucu (L), Zadoro, Orlandea, Calota, Ciucu, Mirosavljevic


Setler: 25-18, 25-14, 25-22


Süre: 67 dakika (20, 21, 23)

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