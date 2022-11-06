Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ikinci galibiyetini aldı

Misli.
com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı evinde konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-20, 25-23, 21-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen.
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Yaprak, Jack-Kısal, Saliha.
Türk Hava Yolları: Kingdon, Dicle Nur, Van Ryk, Orthman, Bahar, Naz, Buse (L), Şeyma, Polen, Ada, Çağla.
Setler: 25-20, 25-23, 21-25, 25-22
Süre: 124 dakika (25,33,30,36)