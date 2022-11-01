Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk maçını derbiyle açıyor

com Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonu com Sultanlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanı Tijana Boskovic, “İlk lig maçımız için sahaya çıkmaya hazırız. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Bu yüzden iyi oynamamız ve bu sezonu galibiyetle açmaya odaklanmamız gerekiyor. Sezon başlıyor, bu yüzden baskı hissetmiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupa Voley'deki maçlardan sonra birlikte antrenman yapmak için bir haftamız vardı. İyi bir takım enerjimiz ve bağlantımız olduğunu hissediyorum. Bu bizim için sahada oldukça önemli olacak” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü Ferhat Akbaş da, “Sezonun ilk maçını oynayacağız. Rakibin kim olduğuna bakmadan net, güçlü ve sert bir oyun oynamak istiyoruz. Takım olarak iyi ve formda bir durumdayız. Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız ve adım adım her maça galibiyet için çıkacağız” cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, 2 Kasım Çarşamba günü, saat 17.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.