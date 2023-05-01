Eczacıbaşı Dynavit, THY Voleybol'a konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off etabı ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda THY Voleybol ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu yenilgisiz şekilde tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk etabında 3 Mayıs Çarşamba günü THY ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Normal sezonu 8 puan farkla önde bitiren turuncu-beyazlılar, play-offlara yenilgisiz şekilde katılma hakkı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Tijana Boskovic, Sultanlar Ligi'nde set başına en çok sayı alan oyuncu oldu. Sırp pasör çaprazı, 6.45 set başı sayı ortalamasıyla oynamayı başardı.