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Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı

2022 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

2022 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)


Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep.


Zeleznicar Lajkovac: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic.


Setler: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)


Süre: 70 dakika (25, 24,21)

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