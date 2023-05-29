Eczacıbaşı Dynavit'te, Samanta Fabris ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı, deneyimli pasör çaprazı Samanta Fabris'le yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Samanta Fabris'le yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ve özverisinden ötürü Samanta'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.