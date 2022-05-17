İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli smaçör McKenzie Adams’a teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli smaçör McKenzie Adams'a teşekkür ederek yollarını ayırdı.


Bu sezon Eczacıbaşı Dynavit forması giyen McKenzie Adams, turuncu-beyazlı kulüpten ayrıldı. Adams'a teşekkür paylaşımında bulunan Eczacıbaşı, “Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü McKenzie'ye teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.


ABD'li sporcu, bu sezon Eczacıbaşı ile CEV Kupası'nı kazanmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.