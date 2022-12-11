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Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede

Kadın voleybol takımlarının son yıllarda aldığı sonuçların baz alınarak yapılan listede Eczacıbaşı Dynavit 4 bin 938 puanla zirve yer alıyor.


Dünyada kadın voleybol kulüplerinin turnuvalarda aldığı sonuçlar ve bu organizasyonlarda alınan derecelerin farklı katsayıları ile oluşturulan listede Türkiye'nin başarılı kadın voleybol kulüpleri de ilk sıralarda kendilerine yer buldu. 2022 CEV Kupası şampiyonu ve bu sezonun Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit listede zirvede bulunurken, geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada yer alıyor. En iyi voleybol kulüpleri arasında Fenerbahçe Opet (2796.65 puan) 10. sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta (2713.45 puan) 11. sırada bulunuyor.



En başarılı 10 kulübün puan sıralaması şöyle:


Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) 4938.45 puan


Dinamo Moskova (Rusya) 4634.50 puan


Uralochka-NTMK (Rusya) 4265.85 puan


Vakıfbank (Türkiye) 3970.05 puan


SSC Palmberg Schwerin (Almanya) 3393.13 puan


RC Cannes (Fransa) 3130 puan


CSKA Moskova (Rusya) 3015.10 puan


USC Münster (Almanya) 2890.84


Kızılyıldız (Sırbistan) 2878.14 puan


Fenerbahçe Opet (Türkiye) 2796.65 puan

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