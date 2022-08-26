Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kampüsleri İstanbul'da sezona hazırlık turnuvasında buluştular

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesi kapsamında altyapı çalışmalarını sürdüren kampüslerin, Türkiye Şampiyonaları'na katılmayı hedefleyen performans takımları İstanbul'da Eczacıbaşı 11. Performans Takımları Turnuvası'nda buluştu.

Geleceğe Smaç Projesi kapsamında faaliyet gösteren İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla-Fethiye ve Muğla-Bodrum Kampüsleri'nin midi ve küçük kız takımları ile Eczacıbaşı ve ES Voleybol küçük kız takımları, 21-24 Ağustos tarihleri arasında Eczacıbaşı 11. Performans Takımları Turnuvası'nda İstanbul'da buluştu.

Küçükler ve Midiler kategorisinde 6'şar takımla gerçekleştirilen turnuva maçları, Kovan Spor Kültürü Merkezi'nde oynandı ve maçlar sonunda takımlar şöyle sıralandılar:

Küçük takımlar

1- Eczacıbaşı

2- ES Voleybol

3- İzmir

4- Mersin

5- Bodrum

6- Kocaeli

Midi takımlar

1- Fethiye

2- Mersin

3- ES Voleybol

4- İzmir

5- Kocaeli

6- Eczacıbaşı

Turnuva sırasında Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Antrenörleri'ne istatistik uygulaması eğitimi

Turnuvada buluşan kampüslerin istatistik antrenörleri, 'Data Volley' istatistik uygulaması ile ilgili eğitim alırken, tüm takım antrenörleri de istatistik raporlarının yorumlanma ve uygulama yöntemleri ile ilgili seminere katıldılar. Eğitimler, bu sezon ES Voleybol erkek altyapı takımlarında görev alan, geçtiğimiz yıllarda Erkek Altyapı Milli Takımları'nda istatistik antrenörü olarak görev almış olan Kaan Keskin tarafından verildi.

Sezona hazırlık niteliğinde düzenlenen turnuva tüm takım antrenörlerine takımlarını değerlendirme ve çalışmalarını daha iyi planlama fırsatı sağlarken, Eczacıbaşı teknik ekipleri de Geleceğe Smaç Kampüsleri'nden Eczacıbaşı altyapı takımlarına aday olan sporcularını izleme fırsatı buldular.

Eczacıbaşı spor kültürünü tüm Türkiye'ye yaymak amacıyla başlatılan ve Eczacıbaşı ile ES Voleybol Spor Kulüpleri'nin iş birliği ile yürütülen 'Geleceğe Smaç' projesi, 2021-2022 sezonunda kampüs altyapı takımlarının Türkiye Şampiyonaları'nda elde ettiği dereceler ile dikkat çekmişti. 2021-2022 sezonunu Türkiye genelinde 1.500 lisanslı sporcu ile 2.500 voleybol okulu öğrencisi ile tamamlayan Geleceğe Smaç Kampüsleri 2022-2023 sezonunda da bir yandan büyümeye, bir yandan da teknik başarılarını artırmaya çalışacaklar.