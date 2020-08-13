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Eczacıbaşı hazırlık turnuvası başlıyor

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası’nda mücadele edecek.

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek.


2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Spor Kulübü, 14-16 Ağustos tarihlerinde dört takımın yer alacağı bir turnuva düzenleyecek. Korona virüs pandemisi dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarını gruplar halinde antrenman yaparak sürdüren Eczacıbaşı, düzenlenecek turnuvada Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt takımlarını konuk edecek. Turuncu-beyazlıların sahasında oynanacak karşılaşmalar seyircilere kapalı olacak.


Öte yandan turnuva öncesi Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki hijyen ve sağlık önlemleri arttırılırken, sporcuların sağlık durumları da kulüp doktoru tarafından takip edilmeye devam ediyor.


Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası maç programı ise şu şekilde:



14.08.2020 Cuma


15.30 THY - Sistem9 Yeşilyurt


18.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray



15.08.2020 Cumartesi


15.30 THY - Galatasaray


18.00 Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt



16.08.2020 Pazar


15.30 Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt


18.00 Eczacıbaşı VitrA - THY

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