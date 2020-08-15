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Eczacıbaşı hazırlık turnuvasında ikinci gün

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.


Günün ilk maçında Galatasaray ile karşılaşan THY ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. 14 sayıyla maçın en skoreri Madison Kingdon olurken, THY toplamda 9 blok sayısıyla oynadı.


Diğer maçın galibi ise Sistem9 Yeşilyurt takımını 3-1 yenen ev sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu. Sahaya genç oyuncu ağırlıklı çıkan turuncu beyazlılarda, Beyza 18, Boskovic 16 ve Saliha 14 sayı elde etti.


Turnuvanın son gününde yarın, saat 15.30'da Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşmaları oynanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircilere kapalı olacak.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç


THY: Aslı, Polen, Şeyma, Büşra Şahin, Nursevil, Madison, Merve (L), Berin, Ada, Özgenur


Galatasaray: Selin, Çağla, Güldeniz, Sezen, İlkin, Gizem, Derya (L), Ece


Setler: 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)


Süre: 69 dakika (22, 23, 24)



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Mehmet Gül


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L), Boskovic, Mirkovic, Thompson, Hande


Sistem9 Yeşilyurt: Derya, Zeynep, Derya Cebecioğlu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L), İrem, Tuana, Duru, Burcu, Bihter


Setler: 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-13)


Süre: 113 dakika (26, 29, 25, 23)

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