Eczacıbaşı, İzmir kampını tamamladı

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, yaptığı son idmanın ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

İzmir kampı ile ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, "İzmir kampını planladığımızda amacımız takımın hem mental hem de fiziksel olarak adaptasyon sürecini hızlandırmaktı. Birbirimizi daha iyi tanımak ve takım sistemimizin temelini oluşturmak esas hedefti. Bu planı çok iyi uygulamaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım birbirini daha iyi tanıyor ve istediğim sisteme yakın olmaya başladı. Tabi ki bu süreç oldukça yoğun ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Biraz fiziksel olarak yüklendiğimiz bir dönem ama sezonun ilerleyen bölümlerinde bu çalışmalara ihtiyacımız olacak" dedi.

Antrenmanlarına İstanbul'da devam edecek olan Eczacıbaşı, önümüzdeki haftalarda hazırlık maçlarına çıkacak.