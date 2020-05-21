Eczacıbaşı, Kim'e veda etti

Eczacıbaşı VitrA, Koreli smaçör Yeon Koung Kim'e veda etti. Deneyimli oyuncu, 2018-2019 sezonunda katıldığı turuncu-beyazlılarla, iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, bir kez AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonaları'nda da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünya yıldızı kaptanımız Kim'le yollarımız ayrılıyor. Kişiliği ve oyunculuğuyla takımımıza kattıkları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

1988'de Güney Kore'de doğan Kim, 2005 yılında Kore Milli Takımı'na katıldı. Kariyerine sayısız başarı sığdıran deneyimli smaçör, Eczacıbaşı VitrA'ya gelmeden önce sırasıyla Pink Spiders, JT Marvelous, Fenerbahçe ve Shanghai Guohua Life takımlarında oynadı. Kim, 2019-2020 sezonunda turuncu-beyazlıların kaptanlık görevini de üstlendi.