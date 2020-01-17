İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı oyuncusu Yasemin Güveli: "Devreye güzel bir giriş yapmak istiyoruz"

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ikinci devreye, evinde oynayacağı Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmasıyla başlıyor.

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devreye, evinde oynayacağı Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmasıyla başlıyor. Eczacıbaşı oyuncusu Yasemin Güveli, devreye güzel bir giriş yapmak istediklerini söyledi.


Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin gerçekleştiği milli takım döneminde, top ve kuvvet çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ikinci devreye hazırlandıklarını belirten genç orta oyuncu Yasemin Güveli, “İkinci devre öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Haftalar sonra maç temposuna döneceğimiz Beylikdüzü karşılaşmasıyla devreye güzel bir giriş yapmak istiyoruz” dedi.


Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü V.İ. karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 18.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.