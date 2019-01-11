Eczacıbaşı Spor Kulübü geleceğin yıldızlarını arıyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü kız voleybol altyapı seçmeleri 24 Ocak Perşembe günü, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kurulduğu günden bu yana altyapılara önem veren ve binlerce sporcu yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, geleceğin voleybolcularını seçiyor. Eczacıbaşı, yeni sporcuları Türk voleyboluna kazandırmak adına seçme düzenleyecek. 24 Ocak Perşembe günü Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde yapılacak olan seçmelere katılacak sporcuların ön kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Yapılacak seçmelerde yaş gruplarına göre program şu şekilde:

1.Grup:

2006-2007 Doğumlular saat: 12.00

2.Grup:

2008 Doğumlular saat: 13.00