Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden CEV Avrupa Kupası için özel şampiyonluk filmi

CEV Avrupa Kupası final maçlarında Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek tarihinde ikinci kez bu organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu önemli başarı için özel bir şampiyonluk filmi hazırladı.

Takımın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptıkları Stuttgart uçuşuyla başlayan şampiyonluk filminde, final maçı öncesindeki oyuncu açıklamaları ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın oyunculara yönelik motivasyon konuşması da yer aldı.

Voleybol tutkunlarına final ikinci maçının tüm heyecanını yaşatan video, sosyal medya platformlarında Eczacıbaşı Dynavit taraftarlarından da yoğun ilgi gördü.

Takım otobüsündeki kutlamalar da yer alıyor

Büyük çekişmeye sahne olan final maçından özel detayların, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş'ın maç sonrası açıklamalarının, kupa seremonisinin, takım otobüsündeki kutlamaların ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki karşılamanın da bulunduğu şampiyonluk filmine internet üzerinden ulaşılabiliyor.