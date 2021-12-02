İhlas Haber Ajansı

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Eczacıbaşı, Thompson ile yolları ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, ABD’li voleybolcu Jordan Thompson yollarını ayırdığını açıkladı.

Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li voleybolcu Jordan Thompson yollarını ayırdığını açıkladı.


Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Voleybol Takımı'na katılan Amerikalı oyuncu Jordan Thompson, kulübüyle karşılıklı anlaşarak turuncu-beyazlı formaya veda etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Jordan'a, formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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